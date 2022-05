Depuis plus de trois ans, bénévole à l'ASCAPE 35, association d'aide à la recherche d'emploi pour les cadres et jeunes diplômés, j'anime chaque semaine un groupe d'adhérents. Au programme : échanges, soutien, techniques pour être efficace dans sa recherche d'emploi. 60% de réussite pour l'Ascape 35.



Je participe également à des formations auprès d'étudiants universitaires : rédaction de CV et de lettre de motivation, préparation aux entretiens de recrutement.