Xavier OTTOLINI

J'ai 24 ans d'expérience en développement web.

J'ai travaillé pour des ESN et des Web Agencies et des éditeurs. J'ai développé de nombreux projets avec les langages Java, Javascript et PHP.

Mes expériences en Web Agencies m'ont permis de réaliser de l'intégration de pages web et l'export graphique.

Mes expériences m'ont amené aussi à être chargé de faire de l'étude, de la conception, de rédiger des spécifications détaillées, des plans de tests, et de mettre en production.

J'ai actuellement un poste d'ingénieur d'études et de développement web front-end.



Mes compétences :

Conception

Développement site web

JAVA

PHP

Web

HTML 5

Typescript

CSS 3

JavaScript

VueJS