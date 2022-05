Marie Claude DREYER

L’Ecole des citoyens numérique est une production collaborative citoyenne rassemblant des habitants, des professionnels du territoire, des universitaires, des étudiants au sein de l’association des Ateliers de la gouvernance.Conscients que l’apprentissage de la citoyenneté revêt plusieurs formes, les Ateliers de la gouvernance ont choisi volontairement d'intégrer la co-réflexion pour le bien vivre ensemble à celle du développement local durable du territoire de vie des citoyens.Cette réflexion impliquante et intégrée caractérise la démarche participative du " processus apprenant " préconisée et transmise par l'Ecole des citoyens.Il a pour objet la connaissance objective du contexte administrativo - politique du projet public mis en concertation puis l’appropriation de connaissances permettant d’améliorer, d’imaginer, de débattre « ensemble » en faveur du mieux vivre ensemble selon les principes de Rio.

Visitez l'ECOLE DES CITOYENS en accès gratuit : http://ateliersgouvernance.fr

Mots clés : Concertation, participation , ville durable , Eco quartier

CITYAGORA, guide numérique du processus apprenant participatif local

Chaque territoire désireux de mettre en œuvre la concertation sous la forme d’un processus apprenant peut disposer d’un espace collaboratif personnalisé. Structuré selon la démarche que nous recommandons, il guide le travail citoyen en mettant à disposition les premières questions essentielles qui ouvrent la recherche de connaissances et le débat citoyen.

Notre objectif géographique : France et pays francophones

Notre recherche : constituer une équipe de développement du site et de contribution aux contenus de l'Ecole des citoyens afin de diffuser notre méthode, d'enrichir la banque de connaissances , et diffuser des

expériences locales .

