Marie Claude LANCHANTIN

Après avoir passé plus de 25 ans au service des entreprises dans la recherche du meilleur plan marketing dans un objectif de ROI (Return On Investment), aujourd’hui je me mets au service des particuliers pour trouver le meilleur plan de financement dans leur projet immobilier, dans leur demande de rachat de crédit dans un objectif de satisfaction client

… deux secteurs différents, un même objectif défendre et valoriser les intérêts du client !



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux