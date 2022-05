Marie-Claude PILON

Depuis 2008

Gestion comptable de 32 sites logistiques france :

- Comptabilité générale jusqu'aux bilans et liasses fiscales

- Déclarations fiscales, situations à J+4



Management :

- 2 collaborateurs comptables France



2006 - 2008

Manager Financier Régional

Filiale Inbev France



- Encadrement de 11 administratifs sur 5 sites - Normandie Pays de Loire (Laval, La Ferté-Macé, Bouloire, Alizay, Boulleville, Verneuil sur Avre)

- Reporting j+4

- Budgets annuels et suivi mensuel des écarts

- Bilan et Liasse Fiscale

- Mise en place et suivi du respect des procédures groupe

- Relations Commissariat aux comptes, administrations sociales et fiscales, direction financière du groupe



2001 - 2006

Responsable Administratif et Comptable multi-site

Filiale Inbev France



- Encadrement de 8 administratifs Pays de Loire (Laval, Bouloire, La Ferté-Macé)

- Élaboration des budgets financiers

- Bilan et Liasse Fiscale

- Déclarations fiscales et sociales

- Reporting mensuel et analyse des écarts budget

- Suivi des immobilisations commerciales et rentabilité clients

- Clients, Suivi des relances et contentieux

- Fusion (Harmonisation base de données informatique,comptable et sociale)



2000-2001

Assistante de Gestion

Secteur Industriel



- Gestion des outillages de production

- Gestion et suivi des budgets investissements

- Reporting analytique mensuel et analyses des écarts

- Mise en place et contrôle des procédures inventaire outillages, stocks matières premières, produits finis, en- cours production)





1995 -2000

Comptable diverses missions

Cabinet Comptable, Métallurgie, Agro-alimentaire



- Comptabilité générale jusqu’au bilan et liasses Fiscales

- Paie, déclarations sociales, gestion du personnel



Mes compétences :

Administratif

Assistante

Assistante de gestion

Comptable

Gestion comptable

Management

Gestion

Comptabilité