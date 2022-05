Marie-Claude QUIENE

Ingénieur en Informatique, passionnée par la recherche en sciences humaines et sociales, je m'intéresse aux problématiques d'entreprises en lien avec la flexibilté du travail (télétravail, mobilité,...), la gestion des compétences, la conduite du changement, les outils RH (SIRH), les réseaux sociaux, les RPS. Mon expérience professionnelle et mes contacts avec les réseaux d'étudiants me permettent de mener à bien des missions de conseils, des audits ou des enquêtes auprès d'organisations diverses. J'offre donc aux entreprises une double compétence SI et RH, avec des préoccupations, une expérience et une approche pragmatique du terrain, associées à la volonté de proposer puis mettre en œuvre des solutions innovantes issues des travaux les plus récents.



Mes compétences :

Management

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Recrutement IT

Conseil RH

Audit interne

Risques psycho sociaux

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gestion des compétences

Gestion de projet

Ergonomie

Audit qualité

Conseil en organisation

Sociologie des organisations

Animation de formations

Enseignement

E-learning

Intelligence artificielle

LMS