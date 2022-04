Florence KIENE

Diplômée de l'Ecole de Gestion et de Commerce d'Avignon, ainsi que d'EUROMED Marseille, j'ai orienté mon début de carrière dans des missions purement communication. Pendant 5 ans, au sein du Groupe ONET, j'ai notamment eu en charge les missions de communication interne, relations presse... tant dans leur côté stratégique que pratique.



Actuellement, je travaille au sein de l'équipe commerciale de Zodio Avignon, enseigne du Groupe Adéo, pour la partie Décoration Créative, et plus principalement Photo en scène, Carterie créative, Scrapbooking...



Je propose également mes compétences en free-lance et auprès de l'Ecole de Gestion et de Commerce d'Avignon, et de l'IFC, où j'accompagne les étudiants dans différents projets : e-business, organisation d'événementiel... J'assure également leur formation en communication, au niveau théorique et pratique à l'aide de cas issus du monde professionnel.





Mes compétences :

Prospection commerciale

Communication externe

Relations presse

Grande distribution

Gestion de projets

Communication financière

Distribution spécialisée

Communication interne

Formation

Commerce