Je m'appelle Marie-Claude SERRANO née BOURDEAU, j'ai 50 ans. Je suis mariée et j'ai 4 enfants 3 filles et 1 garçon. Je suis mamie de deux adorable petite fille . Directeur Général des sociétés MC PHOS Conseils et ANDOPACK.



J'ai commencé sur le marché de l'emploi comme caissière dans une magasin d’alimentation.

Embauchée pendant 14 ans au Anciens Établissement René AARON je suis rentrée dans cette entreprise comme manutentionnaire et j'en suis sortie comme responsable de l'atelier manutention expédition (30 personnes et toute les expéditions de l'entreprise).

En 1997 mon mari et moi nous nous lançons en créant la société MC PHOS Conseils (holding) et dans cette société nous avons créé l’entité "SOS Informatique Puisaye" (première passions de mon mari l'informatique)Nous fournissons en local un peu de matériels, du conseil et quelques dépannages c'est surtout le développement de logiciels spécifiques de gestion(de production de préférence) qui occupe le plus cette entité.

Toujours au sein de cette holding nous créons en 2006 la marque Philippe S. Mon mari et moi nous avons développé une gamme de 20 parfums pour la France et une gamme de 9 parfums pour l'export. La production est assurée par la société ANDOPACK. ANDOPACK est une petite entreprise de conditionnement à façon située à Bléneau (Yonne). Nous avons acheté cette structure en 1997 à l'époque 13 personnes sur 900m². En 4 ans nous avons multiplié par un facteur 4 CA, personnel et surface de bâtiment. Le 11 septembre 2001 à stoppé cette croissance. Les pays de l'Est ont récupéré les productions à fort volume.Notre point fort est la réactivité, production de petite quantité et projets "tordus" . Nous sommes en mesure de résoudre un grand nombre de problèmes communément appelés "Mouton à 5 pattes". Nous assurons le rôle de pompier pour certains grands groupes. Pour certains de nos clients nous sommes tout simplement leur usine. Nous sommes capable de faire aussi bien du conditionnement primaire que du conditionnement secondaire. (voir notre siteArray)



Mes compétences :

dynamique

Rigoureuse

Industrie