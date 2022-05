Marie-Claude TREBERT

2013 semble marquer un tournant dans ma carrière mais en est, en fait, le prolongement logique. Je rejoins l'équipe d'Artellus, un outil destiné aux formateurs et à leurs clients (recensement et analyse des besoins par exemple) créé par Territoires de Formation.

Vous trouverez une présentation plus détaillée sur les pages Entreprises de Viadeo.

Parmi mes missions, développer la visibilité sur la toile de cette jeune SCIC sera un vrai bonheur : que demander de plus que de devoir présenter une entreprise dont on partage totalement les valeurs !



Et je continue en parallèle à créer et à animer des formations, avec une orientation de plus en plus tournée vers les formateurs -professionnels ou occasionnels- eux-mêmes. Conclusion d'années de recherches sur la transmission des connaissances, la pédagogie pour adultes, le jeu pédagogique, la communication...

Je poursuis aussi les formations orientées Management (les managers ne sont-ils pas des "animateurs" de leurs équipes et les outils de pédagogie ne peuvent-ils pas leur être fort utiles dans leur pratique quotidienne ??)



Avant cela consultante et formatrice dans les domaines - finalement assez proches- des "Ressources Humaines" et du "Knowledge Management", j'ai un passé professionnel éclectique qui m'a permis d'assouvir mes passions tant pour les RH, l'organisation ou la gestion que pour le management d'un système d'information...



Ma formation initiale est tout aussi transversale puisqu'avec un bac scientifique suivi d'études littéraires (journalisme) je suis repartie sur les bancs de l'école pour obtenir, à la quarantaine, un "bac +5" en Organisation socio-technique du travail. J'y ai validé ce que j'avais "appris sur le tas et dans les bouquins" et surtout ouvert de nouvelles portes à ma permanente soif de nouvelles connaissances !



Mes centres d'intérêt doivent transparaître dans les paragraphes précédents : informatique et plus largement Système d'Information, Management du Capital Humain de l'entreprise, organisation et stratégie, pédagogie...



Mes compétences :

Capitalisation des connaissances

Gestion des connaissances

Intelligence économique

intelligence strategique

Knowledge Management

Management

Management des connaissances

Ressources humaines

Système d'Information

Veille