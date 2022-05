Marie-Claudine VALENTINI

Dotée d'une expérience de 17 ans dans la formation initiale infirmière complétée par un master 2 ingénierie pédagogique en formation d'adulte, je suis à la recherche d'un poste à responsabilité me permettant de mettre à profit les savoirs acquis dans ce master et d' évoluer professionnellement.

postes recherchés : responsable de formation au sein d'un organisme privé ou public

coordinatrice pédagogique en IFSI ou en université.



Mes compétences :

ingénierie pédagogique

organisation et animation de cours TD TP

Animation de réunions