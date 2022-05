Marie CLAUSS

Jeune femme rigoureuse, créative et polyvalente cherche poste d'assistante ou de chargée de communication.



Mon top 3 de compétences :

1) Rédaction multi supports (communiqués et dossiers de presse, dépliants, sites Internet, journal interne,...)

2) Administration de sites Internet (CMS : WordPress, Joomla et Share Point)

3) Graphisme (flyers, encarts publicitaires, cartes de visites,...)



Mes particularités :

- Je ne compte pas mes heures

- Je suis spécialiste des recherches Internet

- Je réalise des présentations Powerpoint originales



Vous souhaitez en savoir plus ? Jetez un coup d'oeil ci-dessous ou contactez-moi !



Mes compétences :

Rédaction

Photoshop

Recherche documentaire

Relations Presse

Powerpoint

Infographiste

Communication

Internet

Créativité