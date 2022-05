Marie CLEMENCET

Dans la campagne de Cabourg sur une ferme augeronne de 30 hectares, le Domaine Equestre de Grangues, niché dans un coin de verdure au panoramique exceptionnel, accueille petits et grands venus partager leur passion du cheval.



Après 30 ans d’existence c’est toujours avec le même enthousiasme que l’équipe du domaine équestre anime les activités et encadre les cavaliers sur ses 2 sites normands.



Du poney au cheval, de la première leçon au perfectionnement, de la journée au stage à la semaine, le domaine équestre de Marie-Agnès Clémencet sait se renouveler pour vous proposer une multitude d’activités dans un cadre unique entre mer et campagne pour des moments inoubliables.