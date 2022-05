En recherche active d'un poste en conception rédaction, rencontrons-nous!



**** http://cargocollective.com/mesdames ****



Conception rédaction : print et web, scénarios de spots tv et radio et marketing alternatif.

Définition de concepts créatifs. Rédaction de slogans, signatures de marque, naming.



Bon j'ai des lacunes, je ne sais ni jouer au baby foot ni faire le café enfin si, avec des capsules. What else?





Mes compétences :

Concepteur rédacteur