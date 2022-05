Marie-Clémentine FOUSSAT

En poste depuis novembre 2012 au GAB Ile-de-France (Groupement des Agriculteurs Biologiques d'Ile-de-France) qui est une association régionale rassemblant les producteurs bio et en conversion, je suis chargée de mission Restauration collective depuis septembre 2015.



Mon actuelle mission est d'accompagner les collectivités dans leur démarche d'introduction de bio local au sein de leurs menus : sensibilisation à l'agriculture biologique et de proximité, diagnostics sur site et suivi, planification des approvisionnements et mise en lien avec les producteurs bio d'Ile-de-France, formations, animations pédagogiques, dynamiques collectives, aide à la rédaction de marchés publics.



De novembre 2012 à août 2015, mes principales missions ont été de structurer en amont les filières bio régionales pour la restauration collective et autres débouchés locaux, avec la mise en place de partenariats entre opérateurs des filières et le développement de projets collectifs (outils de transformation et distribution collectifs, appui à la création et émergence de la SCIC Coop Bio IdF).



Mes compétences :

Animation de groupes

Autonomie – Dynamisme

Développement durable

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Accompagnement du changement

Coordination de projets

Aisance relationelle

Rigueur

Agriculture biologique et de proximité