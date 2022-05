Je suis Manager au sein de la Practice Stratégie et Management du cabinet Solucom.

Solucom est un cabinet Conseil en Management et Systèmes d'information.

J'ai développé une expertise Marketing et Relation client, notamment dans les secteurs de l'énergie et du transport.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en management

Energie

Management

Marketing

Relation Client

Transport