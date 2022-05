Marie CLEYRAT

Bonjour,

j’ai 42 ans, je suis mariée et suis la maman de deux adorables jeunes filles de bientôt 11 et 14 ans.

Je suis à la fois chef de projet et responsable fonctionnel informatique.

Voici un rapide résumé de ma carrière et de ma formation : après avoir obtenu une maîtrise de Biologie cellulaire et Physiologie et avoir enseigné un an les biotechnologies pour des classes de BTS, l’informatique m’a tendu les bras, et j’ai rejoins le monde des SSII, sociétés de services en Ingénierie Informatique.

J’ai tout d’abord passé 6 ans chez GFI Informatique, où mon domaine fonctionnel était l’assurance et dans une moindre mesure la banque, j’ai commencé comme analyste / développeur pour petit à petit me diriger vers la conduite de projet.

En 2007 j’ai quitté GFI pour Capgemini, où j’ai exercé pendant 3ans la double fonction de chef de projet et de responsable fonctionnel dans le domaine des télécoms.

J’ai ensuite approfondi mes expériences en gestion de projet et en maîtrise d’ouvrage en intégrant Sodifrance en 2011 principalement dans le domaine de la banque.



Ces 16 années, avec leur nombreuses missions, m’ont apporté énormément de choses, elles m’ont permis d’apprécier le travail en équipe et d’acquérir des compétences :

Tout d’abord en analyse et tests, j’ai ainsi pu

- rédiger des spécifications fonctionnelles à partir de réunions de travail avec le client.

- Définir des référentiels de test pour recette applicative et pré-intégration.

- Concevoir, réaliser et suivre des tests d’intégration.

- Etre un Support fonctionnel pour les équipes de développement et de test.

Mes missions en tant que chef de projet m’ont permis de mettre en œuvre des qualités de manager, ainsi j’ai:

- Définis et suivi l’activité d’équipes.

- Définis des plannings et des plans de charge.

- Animé des réunions.

- Définis des processus

- Analyser les risques.

- Effectué des suivis transverses.

- Géré des plannings de livraisons.

- Validé des livrables.

Ma première mission à la société générale m’a permis de participer au cadrage de deux projets.

J’ai accompagné la réalisation de projets, jusqu’à leur mise en production; j’ai également, mis en place des formations afin de faire adhérer le client au changement.

La diversité de mes missions a été très enrichissante, tant d’un point de vue professionnel que personnel, la mutation professionnelle de mon mari à Toulouse me permet de proposer de mettre ma curiosité, mon autonomie et mon expérience à la disposition d’une nouvelle entreprise à Toulouse.