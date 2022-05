Marie-Clorinthe OUVRARD

Mon rôle est de trouver pour le compte de cabinets ou d'entreprises des profils rares, spécialisés et de haut niveau.



Je suis spécialisée dans le recrutement par Approche Directe plus communément appelée "chasse de têtes".



Je m'emploie méthodiquement dans la recherche en recrutement par Approche Directe.



Créatrice et gérante d’EFFICIENCY RECRUITMENT, je m’applique à réussir toutes les étapes de ce type de recrutement, plus ordinairement désigné comme « chasse de têtes ».



De part mes expériences professionnelles je connais les différents postes d’un organigramme d’entreprise et je sais l’appréhender.

J' ai forgé mon bagage dans les ressources humaines au sein de secteurs d’activités grands et variés tels que les différents services de maisons d’édition, la grande distribution généraliste et spécialisée ou encore dans l’import-export et l'événementiel de luxe sur mesure…



Trouver un profil rare n’a pas de limite, je chasse également en anglais et italien.



Secteurs de chasse : Agro-alimentaire, site de production, secteur aéronautique, automobile, design, tourisme, fonctions supports, Immobilier, BTP etc...



Profils déjà chassés : Ingénieurs (hydrauliques, mécaniques etc...), chargés d'affaires, (lignes automatiques...), Key Account Manager (automobile, electroménager...), Responsables production, Responsable Import-Export, DAF, DG, DRH, Responsable Marketing, Repsonsable études immobilières, Techniciens spécialistes...



Mes compétences :

Chasse de têtes

Proposition d'offres

Recherche

Recrutement

Ressources humaines