Psychologue du travail



Chef de service en ESAT



Spécialisation accompagnement personnes avec autisme et TED



Chargée d enseignement en Psychologie sociale de la communication et des organisationd à l iut de Valenciennes



En cours de Doctorat en psychologie du travail: thèse sur la charge de travail et la charge cognitive des professionnels dans le medico social (champs du handicap )