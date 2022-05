Marie COLLET-ORDITZ

Détentrice d'un diplôme d'assistante ressources humaines je suis à la recherche d'un poste me permettant de mettre en œuvre les compétences acquises.



Ma fonction de manager m’a permis d’apprendre à gérer une équipe et à organiser l'activité d'un service. La diversité de mes expériences dans le monde du travail m'a convaincue de ma capacité d'adaptation que se soit à des personnes ou des environnements professionnels très différents.



Je suis de nature dynamique et curieuse, j'apprends vite et suis prête à m'investir pleinement dans ma nouvelle fonction.



j'aime la diversité du travail d'assistante ressources humaines et le contact avec les gens. Ce poste me permet ainsi de conserver la partie relations humaines qui est très importante pour moi et me permet de m'épanouir pleinement dans mon travail.



Mes compétences :

Formation

Microsoft Office

Ressources humaines

Droit du travail