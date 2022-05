Marie COLLIN

Après une Licence Droit, Economie et Sciences Sociales option AES, spécialité administration générale et territoriale, j'ai continué dans la même voie pour mon master. Concrétisation de 5 ans de fac, j'ai obtenu un master 2 Administration des collectivités locales.

Entre temps, un stage au CG37 au service éducation et un apprentissage à la DRH au CG28.



Mes compétences :

Collectivités territoriales

Administration

Droit public

Conseil juridique

Juridique

Droit des collectivités territoriales

Fonction publique territoriale