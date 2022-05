Je suis actuellement en poste en tant que chargée de recrutement/ Assistante commerciale au sein d’ABOUTIR EMPLOI. Cette entreprise à taille humaine est présente sur La Rochelle, Rochefort, St Jean de Beugné, Poitiers et Cognac, elle agit sur son territoire, et propose des solutions de recrutement aux entreprises, interim, CDD, CDI et formation.



Nous travaillons en équipe afin de trouver la meilleure solution pour l’entreprise ainsi que pour le candidat.



En parallèle avec mon travail avec l’humain, je suis aussi membre active de la Jeune Chambre Economique de La Rochelle. J’ai la chance d’avoir intégré cette communauté de jeunes actifs qui agit pour entreprendre, qui n’a pas peur de mettre en place des idées nouvelles pour travailler en direction de l’avenir (https://www.jce-larochelle.org/ ).



N’hésitez pas à venir me contacter si vous voulez échanger sur des idées de partenariats avec la JCE, ou sur mon travail d’accompagnement en recrutement.



Bien à Vous.



Marie Coppa



Mes compétences :

Ressources humaines

Pack Microsoft Office

Recrutement

Navigation Internet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access