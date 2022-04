Delphin ASSEMAT

Diplômé de Grade Master 1 à L'Ecole Supérieure de Commerce de Pau et après quelques contrats d'intérim en tous genres, je souhaite à présent me tourner vers une carrière qui me correspond plus. Mes dernières années d'études ainsi que certaines expériences de travail me poussent naturellement à revenir vers le MARKETING et plus particulièrement le digital.



De la conception d'un site internet à la gestion du contenu, en passant par l'animation de médias sociaux, il n'y a qu'une courte marche et l'activation de quelques leviers peut aujourd'hui donner une visibilité à grande échelle. C'est en ça que je trouve ce domaine fascinant.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Commerce international

International

International Marketing

Marketing

Sport

Vente

SAS Statistical Package