Marie Corbel, 30 ans;



J'ai travaillé 6 ans dans une petite imprimerie au poste d'infographiste. Ces années d'expériences en entreprise m'ont beaucoup apportées : connaissance parfaite de la chaîne graphique, rigueur, autonomie et polyvalence...

Plusieurs années d'études en Arts Appliqués (BAC STI + BTS communication visuelle) complètes mes compétences.

Installée en tant que graphiste indépendante depuis janvier 2010, je crée tout support de communication (logo, carte de visite, flyer, affiche, catalogue, marquage véhicule, PLV...) et travaille essentiellement avec des imprimeurs labellisés "Imprim'vert".



Je propose un service complet et adapté à vos besoins et votre budget.



Il me font confiance : CGT Aquitaine, CERESA, ST. Dalfour, C2R, Val de Garonne Expansion...

Consultez mon pom'folio surArray ou visitez ma page facebook https://www.facebook.com/pages/pomC/297632892634?ref=hl









Mes compétences :

Création

Communication

Adobe Photoshop

Graphisme

Marketing

Flyers

PLV

Publicité

Signalétique

Web