Marie CORBY

AQUIS ET ATOUTS:



Montage d’affaire et créer un apport additionnel de business

Fidélisation et relance clients existants

Une solide expérience pratique dans les fonctions

opérationnelles et fonctionnelles

Qualités déductives, bon sens et visions cartésiennes des situations

Ténacité et continuité pour construire dans la durée sans précipitation

Motivation pour de nouveaux challenges

Capacité d’intégration rapide



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet

Prescription, conseil et négociation en B to B

Elaboration de questionnaires

Developpement fichier client

Suivi clientèle

Ordonnancement des planning d'expédition et récept

Facturation

Administratif

Gestion des stocks

Montage dossier financier

Définition de site internet