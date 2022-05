Marie CORDEAU

29 ans - Célibataire - Mobile (Basse Normandie - Ile de France - Aquitaine - Midi Pyrénées)



Riche d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans en tant qu'assistante marketing et communication dans le secteur agroalimentaire, je travaille en étroite collaboration avec la force de vente, la chaîne de production, les réseaux de distribution et les fournisseurs.



De la communication interne, à la communication média en passant par des lancements de produits, création packaging et supports publicitaires en tous genres, ce poste me permet au quotidien d'élargir et de diversifier mes compétences.



Cette fonction me permet d'être dynamique, rigoureuse, organisée, adaptable et surtout à l'aise dans le travail en équipe.

Je possède désormais une formation et surtout une expérience au carrefour de la communication, de l'édition, de l'événementiel et du multimédia.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lancement de produits

Relation fournisseurs

Microsoft Office

Agroalimentaire

Grande distribution

PAO - Infographie

Reseaux traditionnels