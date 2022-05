Marie CORDIER-DUMAS

Je suis une personne dynamique et consciencieuse. j'aime m'investir dans mon travail et les challenges ne me font pas peur.

Gestionnaire en technique de bâtiments aguerrie, je suis capable de proposer des montages d'opérations en réhabilitation d'immeubles et faire du suivi de travaux.

Le suivi financier d'un budget ou d'une opération sont dans mes compétences.

Actuellement manager de 7 personnes en direct (gestionnaires, chargés de clientèle) et 45 en indirect (personnels de terrain), je suis à l'écoute de mes collaborateurs et souhaite les faire progresser dans leur vie professionnelle.