Marie CORNAILLE

Dynamique, autonome sont les qualités qui peuvent me qualifier.



Durant mes expériences, j'ai réussi à développer quelques facettes

du métier de commercial. Notamment, l'aspect sédentaire, avec un suivi régulier téléphonique des clients, l'aspect référencement, en relation avec les centrales régionales et nationales, et enfin l'aspect terrain, pour le face à face client.



Mon expérience professionnelle actuelle me permet de développer ma relation avec les professionnels du bâtiment et celle avec les particuliers.

Un contact quotidien avec la clientèle où je me sens à l'aise.



Mes compétences :

Prospection

Merchandising

Négociation

Commercial

Gestion de portefeuille

Management

Informatique

Gestion de la relation client