Marie COTTIN

Après ma licence de management de l'hôtellerie et de la restauration (Institut Paul Bocuse), je suis partie 15 mois en management training au sein du groupe Hyatt. Cette expérience m'a permis de comprendre le fonctionnement global d'un hôtel et détaillé de la partie F&B d'un hôtel. Passer ces 15 mois aux USA m'a permis non seulement d'acquérir une première expérience managériale et de terrain mais aussi de perfectionner mon anglais.



A mon retour, j'ai trouvé un poste d'adjoint gérant chez Sogeres et ai évolué rapidement au sein de l'entreprise. 4 ans plus tard, je suis maintenant chef de secteur et m'occupe de 8 restaurants d'entreprise.



Mes compétences :

Management

restaurant

restauration