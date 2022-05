Marie COUDIÉ

• Passionnée par la transformation digitale et la manière dont elle révolutionne de nombreux secteurs et les fonctions marketing et communication : vous pouvez me suivre sur Twitter @mcoudie

• 18 ans d'expérience B2B en marketing/business development et communication corporate

• Forte ouverture et expérience internationales : coordination de 60 pays, 4 ans aux Etats-Unis, 6 mois en Allemagne, voyages professionnels et personnels dans plus de 50 pays (dont tour du monde solo en sac à dos lors d'un congé sabbatique en 2014)

• Evolution réussie dans des environnements décisionnels complexes : organisations matricielles à forte croissance

• Management d'équipes et de projets dans des contextes multiculturels variés (Europe, Asie, Moyen Orient, Amériques) avec un excellent track record opérationnel et interculturel

• Large expertise des différents métiers marketing communication : élaboration de plans stratégiques, alignement et développement de la marque, plans de communication liés à des opérations de fusions (intégration de plus de 30 nouvelles filiales à l'étranger), stratégies digitales et réseaux sociaux,, publications print et digitales, événementiel, RP, relations media,communication interne, marque employeur, communication institutionnelle (rapport annuel, RSE, mécénat...), CRM, business development





Mes compétences :

Conduite du changement

Management d'équipes

Cross cultural management

Marketing opérationnel

Communication

Marketing stratégique

Management opérationnel

International

Management de projets

Intercultural management

Brand strategy

Identité visuelle

Business development

Stratégie social media

BTOB

Relations presse

B2B

Réseaux sociaux

Social media

Gestion de projets

CRM

Coordination

Services