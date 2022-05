Après avoir effectué 2 années de licence en Langues Etrangères Appliquées à l'université de Besançon (Franche-Comté), je suis partie faire ma 3ème année en Italie, à l'Ecole Supérieure pour les Interprètes et Traducteurs (SSLMIT) de Trieste. J'ai intégré en septembre 2013 le master pro Langues Etrangères Appliquées au Commerce et aux Affaires à Dijon, et je suis en alternance depuis septembre 2014 (M2) en tant qu'assistante export et marketing dans l'entreprise ODIL à Dijon.