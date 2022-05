Marie COUTURIER

Journaliste dynamique et motivée, je suis installée en tant qu'indépendante depuis octobre 2012. Je partage désormais mon temps entre presse écrite, radio et rédaction web.

J'ai auparavant fait mes armes durant 4 ans notamment au sein de l'agence de presse audio A2PRL (ex-AFP Audio).

Aujourd'hui basée à Bordeaux, je suis à la recherche de nouvelles collaborations (radio, web, presse écrite). Passionnée, curieuse et multi-compétente, j'attends vos propositions ! A bientôt peut-être !



Mes compétences :

Rédacteur

Présentations presse

Enquêtes

Rédaction

Reportage

Radio

Journalisme

Médias