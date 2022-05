Marie COUTURIER

De formation école de commerce, master en communication, j’ai occupé au cours de ma carrière professionnelle des fonctions transversales au sein de PME en développement.



En matière de communication et marketing, les responsabilités qui m'ont été confiées ont consisté à assurer le pilotage de l’ensemble des actions menées au titre de la valorisation interne et externe: définition de stratégies de positionnement, élaboration et mise en œuvre de plans de communication digitale, création d’identités visuelles, promotion de l’image de marque sur les réseaux sociaux et le Web, rédaction de newsletters et communiqués de presse, le tout en respectant les budgets alloués et les délais impartis.



J’ai également su accompagner les dirigeants dans la gestion et le développement des activités de leurs structures, notamment par la création d'outils de pilotage, la mise en place de procédures, la formation et l’encadrement direct et indirect d’équipes.



Forte de ces compétences, mon savoir-être apparaît également comme un atout, mes responsables ayant toujours loué mon sens de l'organisation, mon implication et mes prises d’initiatives. Cadre loyale, je gagne rapidement la confiance de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Rédaction

Ressources humaines

Droit social

Recrutement

Formation

Développement commercial

Communication

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Relations Presse

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Plan média

Assistanat de direction

Fonctions support

Community management

Marketing direct

MailChimp

Public Relations

Microsoft PowerPoint

WordPress

Microsoft Windows