Marie COUVREUR-GOENEUTTE

Aprés une formation de concepteur developpeur en informatique niveau bac+4, Je recherche un poste de concepteur-developpeur.J'ai été la responsable du village associatif des rencontres mondiales du logiciel libre de Nantes en 2009 et à Bordeaux en 2010.J'ai été présidente du GULL Linux-Nantes de Septembre2011à Octobre 2016 et membre de son C.A de Septembre 2007 à Octobre 2016.Maintenant je suis la gérante d'Inform@ticréation.



Mes compétences :

QT

UML

Python

C

C++

Java

Logiciels Libres

Linux

MySQL

Android

Netbeans

Arduino

XML

Postgresql

J2EE

SQL

Drupal

Dolibarr