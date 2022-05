Marie CUMER

Titulaire d'un DUT TC, option audio visuel, en 1986, j'ai débuté mon parcours professionnel dans la communication au sein d'une agence conseil en communication en lien avec les associations de commerçants et les GIE de centres commerciaux.



En 1988, je deviens gérante associée salariée d'une filiale de cette agence pour développer l'événementiel (salons et expositions thématiques).



En 1995, je crée une SARL ; Affaires à suivre ..., spécialisée dans les prestations liées à l'événementiel - Animations & expositions dans les centres commerciaux français, création d'expositions sur mesure, signalétique et décoration pour les Foires et Salons (grand public et professionnels).



En 1998, je participe à un événement sportif mondial ; la Coupe du Monde de Football en tant que chargée de mission signalétique et décoration du site de Saint-Étienne.



En 2000, je prends le poste de chargée de développement du site événementiel stéphanois ; Le Flore - 1500m2.



Depuis juillet 2003 pour la 1ère structure de management de centre-ville en Rhône-alpes, j'occupe le poste de manager de centre-ville. J'ai participé à la mise en forme du référentiel métier Manager de centre-ville avec l'ACFCI en 2009-10 et j'ai suivi la formation CEFAC-NEGOCIA Manager de centre-ville d'octobre 2010 à juin 2011. Formation validée par un mémoire soutenu en février 2012.



Depuis septembre 2012 en parallèle de mon activité de manager de centre-ville, je donne des cours de marketing du point de vente aux élèves de deuxième année d'IUT TC de Saint-Étienne.



