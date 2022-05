Marie Cyriaque Ghislain OVAGA

Bonjour, Je suis Cyriaque Ovaga, Directeur Général de la société TechInnovation & Investsments "TECH-2I" et du Cabinet d'Etude Informatique pour les Projets et Institutions opérant dans le développement de logiciel et les investissements sur le marché.

Africain, je pense la base du développement est l’organisation, l’entraide et la transparence. Le secret de la réussite se trouve dans le rêve puis le travail, et la foi malgré les difficultés.



Mes compétences :

Développement logiciel

Finance

Marketing

PHP

Investissement

HTML 5