Marie DA FONSECA

J'adore le contact humain.

Toujours à la recherche de nouvelles découvertes et nouvelles cultures, je parle lis et écris trois langues. Français, portugais et espagnol…



Mes amis me voient polyvalente, diplomate, attentive et rassurante. Il est possible que j'ai développé ces qualités par plus de 10 ans en tant que auxiliaire de vie. Je pense avoir les capacités nécessaires pour joindre une équipe de chargé d'assistance. Par ailleurs curieuse, je suis toujours désireuse d'explorer de nouveaux territoires, aussi bien géographiquement que professionnellement.

Très disponible. Équilibré et sérieuse. Respectueuse des engagements pris, quels qu'ils soient.

Prête à faire toutes formations.

Des risques sûrement… Mesurés toujours.



Mes compétences :

Formation

Langues