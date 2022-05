Marie DA FONSECA

Initialement assistante de direction pendant 9 ans, ma carrière s'est tournée vers les ressources humaines en 2004. D'abord autodidacte, j'ai souhaité compléter ma formation par l'obtention d'un Master 2 en Développement et Management des Ressources Humaines, ce que j'ai fait en 2009 en intégrant l'IGS.



Depuis janvier 2010, j'évolue au sein de postes de Responsable RH. Au-delà des tâches usuelles liées à la fonction (administration du personnel, paie, recrutement, formation, etc...), mes missions évoluent également autours des thèmes suivants :

- création et mise en place de process RH

- accompagnement des équipes dirigeantes afin de coordonner la stratégie de développement de l'entreprise avec les outils RH à mettre en œuvre.

- gestion de projets avec la mise en oeuvre de chantiers RH tels que les entretiens annuels d'évaluation, la détermination d'une grille de rémunération rationnelle et cohérente, la dénonciation d'usages, etc....

- accompagnement dans le cadre d'un transfert de salariés (accord de substitution, intégration des salariés repris, etc....)



Mes compétences :

recrutement

contentieux

management rh

irp

développement rh

administration du personnel

gestion de carrières

Formation

ressources humaines

DRH