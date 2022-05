Marie DA FONSECA

MES PRINCIPAUX ATOUTS ET DOMAINES DE COMPETENCES



Assistante Commerciale:

Contact direct et support avec les conseillers commerciaux sectoriels. Rédaction des notes, courriers, rapports…Suivi et diffusion des tableaux de bord et des états de présence. Suivi du tableau de bord des ventes hebdomadaires et mensuelles, comptes rendus des réunions, suivi des opérations de marketing local. Gestion administrative de la région : commande de fournitures bureau, réservations…, gestion de stock des documents marketing



Assistante de Gestion:

Contrôle et validation des contrats d'abonnements (classement et archivage). Statistiques hebdomadaires et mensuelles, compte-rendu hebdomadaire. Gestion des dossiers en attente de raccordement et les annulations. Traitement des réclamations (gestes commerciaux : avoirs, remboursement…). Relais Communication (interface Direction Générale ou Commerciale)



Chargée de Clientèle:

Tenue de l'agence. Accueil physique et téléphonique des prospects et des abonnés du câble. Gestion du planning des commerciaux (mise en relation des prospects avec les conseillers). Saisie des contrats et prise de RdV avec les techniciens pour le raccordement au réseau câblé. Encaissement des règlements et relance des impayés. Gestion de stock (matériels, décodeurs numériques et Canal+ via codes barre)



Agent Administratif:

Standard et accueil. Frappe courriers divers et publipostage. Réception /Affranchissement du courrier et des matériels, ainsi que la transmission aux différents services. Traitement de l'ensemble des dossiers des abonnés (saisie des dossiers clients, envoi autorisation de prélèvement aux banques, mise en facturation, classement…). Lancement de la facturation des 6000 abonnés de Reims. Etablissement des statistiques mensuelles de l'agence.





LOGICIELS: Word - Excel - PowerPoint - Internet et Messagerie Outlook – Sigma (Facturation) - Vantive (Gestion clientèle)



LANGUES: Anglais (Bonnes Bases) – Espagnol (Bonnes Bases) - Portugais (Bonnes Bases)



MON PARCOURS PROFESSIONNEL:



1989 – 2006 : NUMERICABLE Champagne (Groupe VIVENDI) – Reims (51) Distribution Télévision, Internet et Téléphone par Câble



De 2003 à 2006 : Assistante Commerciale & Gestion du Responsable des Ventes de la Région EST

De 1998 à 2003 : Assistante de Gestion

De 1993 à 1998 : Chargée de Clientèle

De 1989 à 1993 : Agent Administratif



Mes compétences :

Autonomie

Bon relationnel

Discrétion

Organisation

Professionnalisme

Relationnel

Rigueur