Marie DA SILVA

Forte d’une expérience de 15 ans dans le secrétariat et l’assistanat,

plus particulièrement dans le secteur du bâtiment, je suis toutefois ouverte à d’autres secteur d’activités.

Grace à cette expérience j’ai pu développer mes compétences en ayant commencé avec du petit secrétariat, en passant par la gestion et création de dossiers client, fournisseurs, j’ai pu également développer mon organisation dans mon travail et mes dossiers, la gestion du personnel, les plannings, les déplacements, le suivi de chantier, les appels d’offre et même la lecture de plans. Pour finir par la création complète d’une entreprise, ainsi que l’aide aux dirigeants à organiser et gérer leur entreprise.

Je suis rigoureuse dans mon travail, ponctuel, dynamique et très motivée. Je m’adapte très vite à mon poste de travail et apprend très rapidement. Je suis parfaitement autonome et sais prendre des responsabilités.

Vous serez satisfait de mes compétences, ainsi que de mon savoir-faire, je pense pouvoir affirmer être parfaitement apte à ce poste.





Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP Compta