Marie DA SILVA LIMA

Jeune diplômée d'une licence RH, je suis en CDI au sein de SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sur l'Aéroport de Roissy CDG.



Durant mon parcours scolaire et professionnel, j'ai acquis des compétences de champs d'activité divers:



Administration du personnel:

Gestion informatique et administrative des dossiers du personnel

Contrats, DUE, Visites Médicales

Suivi des Arrêts maladies, AT, Maladies Pro, Attestations

Gestion des dossiers de mutuelle et de prévoyance

Gestion du personnel de l’entrée à la sortie

Suivi des Indicateurs RH



Recrutement:

Tri et Sélection des CV

Entretiens de recrutement

Gestion des intérimaires



Paie:

Saisi et Suivi des Eléments variables de paie

Contrôle des paies et clôtures

Préparation des Soldes de tout compte



Communication:

Créations de divers supports de Communication

Suivi des indicateurs RH



Commercial:

Gestion et développement d’un portefeuille Client

Prospection téléphonique



"Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre;" A. LINCOLN



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Recrutement

Microsoft Office

OSMOSE

HR Access

PL@NET

CHRONOGESTOR

Peoplesoft

Reporting