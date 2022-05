Marie DACRE-WRIGHT

Depuis l’obtention de mon diplôme en Relations Internationales à l’IRIS, mention Questions Stratégiques Européennes, j’ai travaillé à plusieurs postes, plus particulièrement tournés vers la sûreté.

Ces postes m’ont permis de mettre mes compétences en Relations Internationales et en analyse politique au service des sociétés dans lesquelles j’ai travaillées.

Ayant débuté en tant qu’assistante du directeur logistique du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace puis en tant qu’attachée du Président Directeur Général du Groupe MAORI, j’ai su mettre en application mes capacités d’organisation, de communication, de soutien et de discrétion.

Mes expériences professionnelles me permettent de dire aujourd’hui que je suis polyvalente, pluridisciplinaire et douée d’une grande capacité d’adaptation et de prise d’initiative.



Capable de rédiger des notes de synthèse ou des documents de fond, en français ou en anglais, de travailler en complète autonomie ou en équipe, de prendre en charge des dossiers stratégiques ou organisationnels, de mener une veille et d’en tirer une analyse, d’établir et de suivre des tableaux de bord, d’être l’interface entre une direction générale et différents services, je suis à la recherche de nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

Management opérationnel

Analyse stratégique

Assistanat commercial

Assistanat de direction