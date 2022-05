Bonjour à toutes et à tous



Après 5 années dans le prêt à porter, un nouveau projet fou se dessine pour moi. En effet, je suis en projet de reconversion. J'aimerais vivre d'une passion que je pratique depuis quelques années: la photographie.

J'ai eu l'opportunité d'accompagner mon beau frère et un couple d'amis lors de leurs mariages en tant que photographe. J'ai adoré immortaliser ce moment pour eux, afin de leur permettre d'avoir de magnifiques souvenirs.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un photographe professionnel (mariages, EVJF, EVG, séances engagement,...) qui souhaiterait agrandir son équipe afin de ne plus perdre aucun instant.



Si vous recherchez quelqu'un de créatif, motivé et dynamique pour vous accompagner sur vos événements, alors n'hésitez pas à me contacter.



CI joint vous trouverez le lien de mon portfolio

https://marie-dambrine.format.com



Belle journée



Mes compétences :

Analytics

Creative

Anticipation

Organized

Merchandising

Reactivity

Autonomy

Decisions making

Proactive