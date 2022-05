Marie DANCHÉ

Qui ? Jeune diplômée d'un BAC+ 3 "Marketing et Communication option Marketing Evènementiel.



Je suis une personne aussi dynamique que motivée que ce soit d'un point de vue personnel & professionnel.



Quoi ? Je suis actuellement à la recherche d'un emploi que ce soit dans le domaine commercial, marketing ou au sein d'un service communication.



Mon cursus m’a permis de bénéficier d’une formation toute aussi riche que polyvalente dans les domaines du commerce, du marketing et de la communication, je me suis toujours montrée efficace et très impliquée dans les tâches qui m’ont été confiées.



Où ? Je souhaite dès à présent évoluer dans une entreprise qui me ressemble reflétant avant tout des valeurs humaines.



Comment ? C'est grâce aux réseaux sociaux que j'aimerais entreprendre de vraies relations me permettant ainsi de répondre à mes objectifs professionnels.



Pourquoi ? Le plus important pour moi est d'avoir trouvé une continuité dans ma formation et mes expériences professionnelles. La construction de mon projet professionnel se précise peu à peu pour tendre dans un premier temps vers des métiers de contact et aboutir, je l'espère, à des responsabilités de conduite de projets plus générales.



Mes compétences :

Actions marketing

Techniques de communication et fidélisation

Force de proposition et créativité

Mise en place de solutions opérationnelles

Mise en place de partenariats

Etude marketing

Étude de marché

Outils marketing