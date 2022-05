Marie-Danièle REGNAULT

De formation Master GRH, j'ai suivi un cycle de formation en bilan de compétences et reclassement et suis habilitée aux tests d'aptitude intellectuelle et comportementaux. Je recherche une fonction qui me permette de mettre en oeuvre ces connaissances pour :

- aider à résoudre des problèmes à finalité professionnelle (insertion, réinsertion, mobilité, gestion de carrière, promotion...).

- accompagner les entreprises dans leur recherche de solutions pour adapter leurs ressources humaines aux changements d’organisation.

J'ai 26 ans d'expérience RH dans l'industrie automobile et 2 ans 1/2 en tant que chargée de mission dans une structure de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Depuis juillet 2012, j'occupe le poste de conseillère en reclassement au sein de Cap Emploi 14 (structure d'accompagnement en insertion pour les demandeurs d'emploi handicapés).



Mes compétences :

Bilan de compétences

Bilan professionnel

Communication

Formation

Outplacement

Outplacement Reclassement

RECLASSEMENT

Relations sociales

Ressources humaines