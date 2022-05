Marie DANNET

Je recherche un emploi pouvant apporter un plus à ma soif d'apprendre. Je suis ouverte à tous les métiers de la supply chain et dans tous les domaines.



Afin que vous puissiez voir mon parcours, voilà ci-joint mon curriculum vitae :





Manager en gestion, logistique et transport





Formation

2005 Licence Professionnelle Management de la Chaîne Logistique

Mention : assez bien

Spécialité : Commerce de gros

I.U.T. de Cergy-Pontoise (95)

2004 D.U.T. de Gestion Logistique et Transport

I.U.T. de Cergy-Pontoise (95)

2002 Bac S, Spécialité physique chimie - Option musique

Lycée Jeanne Hachette de Beauvais (60)

Langues Anglais, Espagnol

Informatique Word, PowerPoint, Excel, Access, Oracle, M System, Vulcain, Magellan, Sage…



Expériences professionnelles



Août 08 La Compagnie du Commerce Equitable (L.C.C.E.)

Adjointe directeur logistique – Responsable d’entrepôt :

- Suivie hebdomadaire des commandes clients : administratif, qualitatif, quantitatif, financière et en optimisant les coûts de transport (surtout axé rapport coût/délai/poids).

- Management de préparateurs de commandes sous contrat de réinsertion professionnelle.

- Gestion directe avec le directeur logistique des appels d’offres de développement de l’activité supply chain.

- Relation directe avec les services commerciaux pour répondre aux exigences des clients.

- Suivi des réceptions, des stocks, des inventaires, des préparations et des expéditions.



Janv 2007 - juil 2008 DMR XP (C.D.I.)

Responsable logistique supply chain :

- Négociation avec les transporteurs.

- Gestion des importations avec les fournisseurs : coréens, chinois, allemands et italiens.

- Gestions des pièces détachées.

- Gestions des plannings d’intervention du Service Après Vente,

- Management techniciens et mécaniciens.



Juin – Déc.06 LG Electronics France (C.D.D.)

- Assistante responsable logistique supply chain.

- Manager d’équipe spécialisation climatisation.



Octobre – Déc.05 Ténart Transport Europe (C.D.D.)

- Responsable d’entrepôt de stockage Massey Ferguson et Gima.

- Manager d’équipe cariste.



Octobre - Sept. 05 La Beauvaisienne Négoce (Entreprise d’alternance)

(11 mois) Suivi logistique de la vie d’un produit textile :

- Assistante logistique en préparation de commande.

- Responsable d’atelier.



Avril - Août 04 NACAC - Canada – Service logistique, section Transports, Aéroport et

(4 mois) Visas (Stage de 2ème année d’ IUT)

Organisme en charge de l’organisation d’une rencontre d’athlétisme des Amériques

- Préparation logistique et la gestion de journées évènementielles.

- Optimisation du transport des participants (dignitaires et athlètes).



Avril - Juin 03 Renault C.K.D – Service logistique entrepôt réception - expédition de

(4 mois) pièces détachées neuves (Stage de 1ère année d’IUT)

- Amélioration du traitement des réceptions camion.

- Optimisation des flux logistiques internes de l’usine.



Mes compétences :

entreposage

Logistique

Logistique transport

Transport