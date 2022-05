" Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux." Proust



Porter un regard attentif, curieux sur le monde qui nous entoure pour y déceler harmonies de couleurs, jeux de formes et de matières se révèle un bonheur quotidien.



Graphiste dans l'univers de la mode, j'aime apporter mon regard et mon expérience dans un domaine qui me touche et me passionne.