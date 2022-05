Marie DE KERVILER

Volontaire, persévérante, organisée ... Quelques traits de caractère ajustés et complétés par des études en droit privé et une spécialisation en médiation.

La résolution des conflits me passionne et ce davantage encore lorsqu'elle abouti grâce à la mise en place ou par le rétablissement d'une communication entre les protagonistes et permet la recherche d'une solution amiable et acceptée par chacun d'eux.

Plusieurs expériences en sein d'association de consommateurs ou au travers l'association A.M.I.S. dont je suis la présidente me permettent la mise en pratique de ces compétences. Une expérience de conseiller en immobilier m'a apporter un autre éclairage et une autre approche de la communication cherchant cette fois l'aboutissement des projets personnels d'une clientèle qu'il faut savoir apprivoiser !



Mes compétences :

Conseil

Copropriété

Défiscalisation

Droit

Expertise immobilière

gestion de patrimoine

Immobilier

Médiation

Négociation

Négociation vente

Vente