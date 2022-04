Florence DE KERVILER

AIR FRANCE



2008-10 Chef de produit ‘La Première’ Direction ‘Commercial France’

•Elaborer un plan d’action commerciale pour développer le CA de « La Première »

•Animer le produit auprès des vendeurs et assurer le relais entre les directions commerciale, marketing, pricing et exploitation

•Développer les outils de management et suivi de l’activité

Responsable des partenariats Marketing Direction ‘Commercial France’

•Gérer les partenariats stratégiques avec Hertz et Disney

•Développer l’offre Air France dans les programmes de fidélisation des banques, opérateurs de carte de crédit, grande distribution, constructeurs automobile



2004-08 Chef de projet Intranet Commercial Directions ‘Commercial France’ & International

•Réaliser l’expression de besoins pour l’ensemble des métiers

•Définir les nouveaux process et conduire le changement

•Élaborer le cahier des charges pour la réalisation du système d’information

•Déployer le portail auprès des 8000 commerciaux et développer son utilisation

•Réalisations : rationalisation des sources d’information et gain de ressources



2003 Organisation de la convention commerciale Direction ‘Commercial International’

•Fédérer les directions de zones autour d’un seul projet et intégrer KLM

•Réduire le budget de 25%



2003 Consultante en organisation commerciale Détachement Amadeus France

• Analyser l’organisation de la direction commerciale et les méthodes de travail

•Proposer des outils de gestion commerciale et une nouvelle organisation

•Réalisations : mise en place de la segmentation clients et du plan de démarchage



1998-02 Responsable Marketing opérationnel Direction ‘Commercial International’

•Animer les équipes Marketing opérationnel de chaque zone

•Manager une équipe de 5 personnes

•Fédérer les projets transverses

•Créer et concevoir de nouveaux produits et services

•Réaliser des supports de vente

•Organiser la convention annuelle des ventes

•Réalisations : Création du produit PME-PMI ‘Voyageur Rewards’, des supports de commercialisation firmes et d’un outil de e-learning. Lancement du Forum International des ventes avec 1400 participants



1997-98 Chef de projet ‘micro-portable du démarcheur’ Direction de la distribution

•Réaliser un benchmark auprès d’autres entreprises

•Coordonner les projets existants et proposer une méthode de déploiement



CREDIT AGRICOLE



93-97 Chargée de développement Entreprises Predica

•Développer l’activité auprès des Caisses Régionales

•Former les commerciaux

•Négocier avec les clients

•Animer les réunions de clients

•Participer à la conception de l’offre

•Réalisations : mise en place d’un plan d’action dans l’ensemble des Caisses Régionales



90-93 Chargée d’affaires Entreprises Crédit Agricole Alpes Provence

•Développer un portefeuille de clients

•Prospecter

•Gérer le risque clients

•Élaborer des opérations de financement

•Réalisations : ouverture du compte Eurocopter, développement d’un réseau de prescripteurs



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Services VIP

Développement commercial

Partenariats