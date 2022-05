Marie DEBRUYNE

Avocat libéral collaborateur au sein du département droit social de CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon pendant 8 ans, j'interviens principalement en conseil en droit du travail. Je conseille et assiste désormais au quotidien les entreprises et les salariés sur les aspects juridiques des relations individuelles et collectives de travail pour mon propre compte.



Je détiens en effet une expérience de plusieurs années en droit du travail, acquise notamment au sein d'un cabinet pluridisciplinaire au Grand-Duché du Luxembourg, ainsi qu'en contentieux au sein du cabinet Aguerra & Associés à Lyon et j'ai développé une expertise particulière en mobilité internationale : assistance régulière de nombreuses entreprises/dirigeants/salariés dans ce domaine, gestion de l'administratif, du pré-contentieux et contentieux. Je suis par ailleurs chargée de cours de mobilité internationale au sein de la Licence Professionnelle Développement international de l'entreprise (MDI) à l'IUT Lyon 1 Site de Villeurbanne Doua.



J'apprécie particulièrement l'animation de formations (dans tous les domaines du droit du travail) et le traitement des relations individuelles du travail (de l'embauche à la rupture en passant par l'évolution et l'éventuel volet disciplinaire, voire contentieux), et propose mon expertise à ce titre, que ce soit du côté employeur que du côté salarié.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Droit du travail

Droit