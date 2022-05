Marie DECLOITRE

ADMINISTRATION DU PERSONNEL :

- Elaboration des contrats de travail et avenants, rédaction de courriers (réponses démission, rupture de période d’essai, congé parentaux/maternité…),

- Gestion des dossiers collaborateurs : adhésion et suivi des contrats mutuelle, prévoyance, gestion des dossiers 1% logement, médailles d’ancienneté, coordination des dossiers de mobilité…

- Préparation des éléments de paie, élaboration des bulletins de paie - établissement des déclarations de cotisations mensuelles et trimestrielles, attestations maladie, ASSEDIC, certificat de travail…, établissement des soldes de tout compte

- Création et suivi de tableaux de bord : effectifs, entrées/sorties, absentéisme, statistique pour rapport unique annuel…



DISCIPLINAIRE:

- Suivi des dossiers contentieux : rédaction des avertissements, mises à pied, convocation, lettre de licenciement et rupture conventionnelle, participation aux entretiens préalables, aide à la préparation des dossiers prud’homaux…



FORMATION:

- Préparation du plan de formation : recueil des besoins de formation, élaboration et chiffrage du plan de formation,

- Animation et suivi du plan de formation : organisation des actions de formation, relation avec les partenaires (organismes de formation, OPCA), montage de dossier pour obtenir des financements, suivi administratif des actions de formation…

- Reporting : établissement de tableaux de bord et note de synthèse pour présentation au comité d’entreprise, mise en place d’un tableau de suivi des habilitations du personnel.



RELATIONS SOCIALES :

- Préparation et participation aux réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise

- Rédaction des procès verbaux et compte-rendu des réunions mensuelles

- Participation à l’organisation des élections professionnelles



REMUNERATION :

- Evaluation du personnel déterminant l’attribution des augmentations individuelles, tenue d’un tableau de bord sur les évolutions de rémunération des collaborateurs, rédaction des lettres de promotions



RECRUTEMENT / RELATIONS ECOLE:

- Recueil des besoins, rédactions et publication des annonces, sourcing, sélections des candidatures, entretiens de recrutement, réponses aux candidats

- Recherche de partenariats avec écoles, association d’insertion, mise en place d’actions de parrainage.

- Participation aux forums école ou recrutement



AUTRES COMPETENCES :

- Connaissances des conventions collectives des travaux publics et métallurgie, SYNTEC, Expertise comptable et commissariat aux comptes

- Bonne maitrise du pack office

- Bonnes connaissances de PEGASE Paie, Hypervision, TALEO, GTA

- Anglais : bonne pratique.



Mes compétences :

Adaptabilité

Flexible

Motivée

Rigoureuse